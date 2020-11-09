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الإثنين، 09-11-2020 03:14 م

لرفع درجة الاستعداد

مصر .. إصدار بيان تحسبا لموجة السيول المرتقبة

سيل
من المصدر


الوكيل الإخباري - أصدرت وزير البيئة المصرية ياسمين فؤاد، بيانا عاجلا لرفع درجة الاستعداد، تحسبا لأية أحداث طارئة قد تنتج عن الموجة المتوقعة من الطقس غير المستقر.

وأكدت وزير البيئة، فى بيان، أن "الوزارة تتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة حيث تم التنسيق مع مركز إدارة الأزمات بمركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتبادل المعلومات فى ضوء خطة السيول التى تم إقرارها من مجلس الوزراء.

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وتابع "كما تقوم غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتواصل مع مسؤولي الأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية على مدار الساعة لمواجهة أية طوارئ بالمناطق المذكورة ببيان هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري، كما تم التنسيق أيضا مع المحافظات المختلفة لمتابعة الموقف والتدخل فى حال تعرضها لمشكلات بيئية قد تنتج عن السيول المتوقعة".


وأوضحت فؤاد أن "الوزارة تحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول، حيث تم تحديد المواقع المهددة ، وتم المرور عليها كما تم تحديد مواقع التخييم بعيدا عن السيول وتنفيذ خطة إخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء، بالإضافة إلى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارئ والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك، كما تم وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة".


وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة مع المنشآت الصناعية والبترولية لضمان عدم حدوث أي تسرب بترولي خلال فترة التعرض للسيول، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث البحري بالزيت التابع لوزارة البيئة ومراكز المكافحة الرئيسية للهيئة العامة للبترول لاتخاذ إجراءات المكافحة بشكل فوري حال حدوث أي تلوث.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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