مصر.. الحكومة توضح فئة الأجانب الخاضعين لرسوم بقيمة 1000 دولار

الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية، نفي ما يشاع من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصدار مجلس الوزراء المصري قرارا بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر، من مختلف دول العالم. اضافة اعلان





وبينت الصحيفة، أن مجلس الوزراء نفى تلك الأنباء، وأكد على أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، ومشدد على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.



وأوضحت الصحيفة أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية.