مصر.. القبض على المئات من المتسببين في وفاة الحجاج بالسعودية

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل الإعلام المصرية أنه تم القبض على 450 سمساراً من المتسببين في وفيات حجاج الزيارة المصريين، وسيتم القبض على باقي السماسرة تباعاً عند وصولهم إلى المطارات.

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وقالت المصادر لموقع "القاهرة 24"، إن هناك قائمة كاملة بأسماء سماسرة الحج الموجودين خارج البلاد حالياً، وسيتم القبض عليهم تباعاً عند وصولهم إلى المطارات المصرية.



وتابعت: تم تحديد السماسرة من الباركود الموجود مع الحجاج، لأن الباركود يحتوي على تفاصيل الكيان المستخرج منه.



وفي ذات السياق، كشف أحد أصحاب شركات السياحة عن التخطيط لاجتماع عاجل خلال هذا الأسبوع مع غرفة شركات السياحة، وذلك لمناقشة ما حدث خلال موسم الحج.



وأضاف أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع أكثر من 50 شركة سياحة من الشركات المشاركة في موسم الحج المنتهي، حرصاً على سمعة الشركات السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار.



وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة، السيطرة على أكثر من 35 ألف مكتب سياحي، منها ما شارك في موسم الحج الماضي، مضيفاً أنه سيتم غلق ومحاسبة المخالف منها بشكل فوري.

RT