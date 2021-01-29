مصر.. القبض على مفتعل حريق القاهرة

الوكيل الإخباري - نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط مضرم النار بعدد من المحال التجارية في منطقة التوفيقية بالقاهرة.



وأسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراءه "بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة له معلومات جنائية".

وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، حصل على كمية من البنزين من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته.

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وتوجه بعد ذلك لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النار في بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته محل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه.

وأسفر الحادث عن احتراق 14 كشكا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

المصدر : روسيا اليوم

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