الأربعاء 20-01-2021
الوكيل الاخباري

شاهد بالفيديو - ثلوج متراكمة جنوب المملكة

وزارة الأشغال لـ الوكيل: غرفة عمليات مشتركة للتعامل مع ملاحظات المنخفض الجوي

أشغال الطفيلة تؤكد استعدادها للتعامل مع الظروف الجوية

نقيب اصحاب المخابز للوكيل : المخابز تعمل على مدار الساعة ولا داعي للتهافت

نقيب المحروقات للوكيل : المحروقات متوفرة في جميع مناطق المملكة

مدير أشغال معان للوكيل : خطة طوارئ يتم العمل بها حاليا مع بدء تساقط الثلوج

أشغال الكرك تدعو إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى

أمانة عمان والدفاع المدني للوكيل : جاهزون للتعامل مع اي طارئ خلال المنخفض

الدوريات الخارجية لـ الوكيل: جميع الطرق الخارجية سالكة

الأرصاد الجوية لـ الوكيل: تراجع الحالة الجوية مع ساعات الليل الأولى

الأربعاء، 20-01-2021 11:12 ص

لبنان يشهد ارتفاعا في أسعار المحروقات

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الوكيل الاخباري - شهد لبنان صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعا واضحا في أسعار المحروقات وعلى وجه الخصوص صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان.

ووفقا لموقع "إل بي سي غروب" اللبناني، بلغ سعر بنزين 95 أوكتان 28100 ليرة لبنانية، وبنزين 98 أوكتان 29000 ليرة، في حين وصل سعر المازوت إلى 19700 ليرة، والغاز 24000 ليرة لبنانية.

ويشهد لبنان منذ 2019 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود وقد تراجع إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 19.2% في 2020، فيما تجاوزت نسبة التضخم 112 % وساد الفقر على نطاق واسع.

وبحسب البنك الدولي، يعيش 45 % من السكان تحت خط الفقر، و22 % تحت خط الفقر المدقع.

وفاقم انعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 والجائحة العالمية، الأزمة الاقتصادية، وقد دفع تفشي فيروس كورونا البلاد إلى فرض إغلاقات عدة منذ آذار/مارس 2020.

وأعلن وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يوم الاثنين الماضي أن الحكومة رصدت 75 مليار ليرة لبنانية (نحو 49 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة، تنفيذا للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.

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