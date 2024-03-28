مصر.. تحذيرات من تغيرات مفاجئة في الطقس اليوم

الوكيل الاخباري- حذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر منار غانم من حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، حيث تشهد البلاد موجة حرّ شديد.

اضافة اعلان

وقالت غانم: تشهد البلاد أول موجة حارة في فصل الربيع، وذروة الموجة كانت أمس الأربعاء وتستمر اليوم الخميس، والعظمى على القاهرة الكبرى تصل 32 درجة مئوية.



وأوضحت غانم: حتى منتصف الأسبوع القادم تستمر درجات الحرارة في الارتفاع وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية مع أجواء حارة في النهار، إذ تصبح الأجواء حارة على معظم المحافظات، ولطيفة خلال الليل مع تحسن كبير في درجات الحرارة.



وأكدت غانم: غدًا الخميس من المتوقع أن تشهد البلاد أتربة عالقة في النهار التي تؤثر على الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى الوجه البحري مدن القناة جنوب البلاد، بالإضافة إلى نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية.