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الجمعة، 22-03-2024 07:42 م

السلطات المصرية تفرج عن صحفيين في قناة الجزيرة

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الوكيل الاخباري - أفرجت السلطات المصرية فجر اليوم الجمعة عن الزميلين الصحفيين ربيع الشيخ وبهاء إبراهيم، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي.

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وقال نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي إن "الإفراج عن الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم، صحفيي الجزيرة، خطوة مهمة نتمنى أن تكتمل بإخلاء سبيل باقي الزملاء الصحفيين المحبوسين، وكل المحبوسين على ذمة قضايا رأي".


وأضاف البلشي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، تواصلت مع الزميل بهاء الدين إبراهيم بعد إخلاء سبيله، وكذلك مع أسرة الزميل ربيع الشيخ، ونتمنى أن تكتمل فرحتنا جميعا بخروج باقي الزملاء.


واعتُقل الزميلان أثناء زيارة لمصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، إذ وُجهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.


ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن قلقها الشديد إزاء أوضاع الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم القابعَين في السجون المصرية من دون محاكمة.


 




 

 


 

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