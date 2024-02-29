تفاصيل لقاء السيسي والبرهان في القاهرة

الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمطار القاهرة الدولي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي أن الرئيس المصري أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشدداً على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

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كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

RT