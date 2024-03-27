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الأربعاء، 27-03-2024 11:40 ص

مصر.. مصادر تكشف تفاصيل هامة عن مكان أداء السيسي لليمين الدستورية

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الوكيل الاخباري- كشفت مصادر تفاصيل هامة عن حلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية في الأسبوع المقبل.

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وقالت المصادر لـRT إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بحلف اليمين الدستورية في قاعة مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا سيمثل افتتاح القاعة.

معلومات عن مبنى البرلمان المصري الجديد:

يعد أيقونة العمران الحديث في مصر
فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية


يقام على مساحة 26 فدان بما يعادل 109 ألف متر مسطح


يتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترا


يحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو


يحتوي على مكاتب تتسع لـ 3200 موظف


يتضمن عدد 2 قبة الأولى وسطية معدنية بقطر 50م والثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57م

 

يحيط به 6 أبواب منها عدد 2 باب رئيسي و4 أبواب فرعية


يضم محطة إطفاء ومبنى خدمات كهروميكانيكية

 




 

 


 

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