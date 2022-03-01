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الثلاثاء، 01-03-2022 04:10 م

مصر.. تحذيرات من تغير مفاجئ في درجات الحرارة غدا الأربعاء

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الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن غدا الأربعاء، يمثل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، على جميع محافظات ومدن الجمهورية.

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وتسجل محافظات الجنوب 33 درجة مئوية، في حين تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة والمحافظات الشمالية ما بين 27-28 درجة مئوية، بينما تتعرض السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة متقطعة، غير مؤثرة على الحياة اليومية.


وتؤكد عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانم، أنه مع بداية يوم الخميس المقبل، ولمدة 3 أيام، سوف تتعرض البلاد إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، موضحا أنه منخفض بارد قادم من جنوب غرب أوربا، مع رياح شمالية غربية سطحية باردة، على ارتفاع 6 كيلو مترات فوق سطح الأرض.


ويؤدي المنخفض إلى انخفاض درجات الحرارة، ما بين 6-7 درجات على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تسجل القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري 20 درجة مئوية، في حين تسجل السواحل الشمالية 17 درجة مئوية.


وأكدت منار غانم أن هذا المنخفض لن يكون بنفس قوة المنخفض الجوي، الذى تعرضت له البلاد منذ أسبوعين، موضحة أن فرص الأمطار سوف تكون خفيفة ومتقطعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ولن تتأثر مناطق مصر الوسطى أو المحافظات الجنوبية بالمنخفض، في حين أن السابق كانت فرص الأمطار فيه، بين متوسطة ومتفاوتة الشدة، وتأثرت بها كل محافظات الجمهورية.


تضيف عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد، أنه بداية من الأحد المقبل، سوف تشهد البلاد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، لافتة إلى أنها ستكون متغيرة حسب خرائط الضغط الجوي.

 

روسيا اليوم

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