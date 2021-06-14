مصر تدين وتستنكر استهداف الحوثيين لمدرسة بطائرة مفخخة بدون طيار

الوكيل الإخباري- دانت مصر، اليوم الاثنين، هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، وآخرها "استهداف مدرسة بمنطقة عسير، بطائرة مفخخة بدون طيار".



وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن "مصر أعربت عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مفخخة بدون طيار".

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هذا وشدد البيان على أن "مصر تؤكد مجددا على تضامنها الكامل مع الشقيقة السعودية، ودعمها المستمر لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفي مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة الجبانة التي تمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي والإنساني، وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين".



