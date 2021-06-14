الإثنين 14-06-2021
الوكيل الاخباري

10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

إدارة الأزمات للأردنيين : التزموا بالإجراءات الوقائية

الهواري: أولوية قصوى لإنفاذ قانون حظر التدخين بالأماكن العامة

الملك يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 18

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

البنك الدولي يوافق على برنامج يدعم التعافي الاقتصادي

اللجنة الملكية لشؤون القدس تثمن جهود الملك

ماذا قصدت الحكومة بالمناطق المكشوفة دائماً للمنشآت التي تقدم الأرجيلة؟ تفاصيل

التربية تنشر إرشادات لطلبة الثانوية العامة - فيديو

عبيدات يقدم شهادته في قضية السلط الخميس القادم

عاجل

10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

الإثنين، 14-06-2021 02:26 م

مصر تدين وتستنكر استهداف الحوثيين لمدرسة بطائرة مفخخة بدون طيار

تطور-علم-مصر-عبر-التاريخ


الوكيل الإخباري- دانت مصر، اليوم الاثنين، هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، وآخرها "استهداف مدرسة بمنطقة عسير، بطائرة مفخخة بدون طيار".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن "مصر أعربت عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مفخخة بدون طيار".

اضافة اعلان

هذا وشدد البيان على أن "مصر تؤكد مجددا على تضامنها الكامل مع الشقيقة السعودية، ودعمها المستمر لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفي مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة الجبانة التي تمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي والإنساني، وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين".

وكانت السعودية قد أعلنت، يوم أمس الأحد، أن طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه المملكة، سقطت على مدرسة في منطقة عسير، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_5eaf4e57e1eaf45137f7e714e7429a90-1

التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

FB_IMG_1616499102219

الدنمارك.. استدعاء السفير الروسي احتجاجا على انتهاك مجالها الجوي

7531673811623656338

مصر: إغلاق ميناء الغردقة البحري

645x344-1623674256169

محادثة مطولة بين ماكرون وأردوغان

وزارة الصحة الكويتية

الصحة الكويتية بعد وفاة مواطنة في العناية المركزة

unnamed

مصر تعلن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية

أخبار متعلقة
608dd7e54c59b71193677028

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيين

download-2-25

مصر: إعفاء طلاب غزة من الأقساط الدراسية

9278721351617632012

مصر توضح بشأن رصد حالات مصابة بمرض الفطر الأسود

1025303_0

مصر: شكوك حول قدرة اثيوبيا على توليد الكهرباء الفترة القادمة

19_2019-637021621942120471-212

وزير الري المصري: اقتراح زيادة فتحات سد النهضة

unnamed

مصر.. حل مشاكل 200 سائق عالق بالمعبر الليبي