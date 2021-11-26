مصر تقرر إيقاف الطيران المباشر إلى جنوب أفريقيا

الوكيل الاخباري - علقت مصر، الجمعة، الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا بسبب مخاوف تتعلق بمتحور كورونا الإفريقي الجديد.

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وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم، بشأن المتحور الجديد للفيروس هناك، والذي أطلق عليه "أوميكرون".



وأشار إلى أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن تلك الدول: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني.



وبين المتحدث باسم الحكومة أن القادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة ويكون مطار القاهرة منطقة عبور لهم إلى دول أخرى، سيخضعون لفحص الحمض النووي السريع لهم، وفي حال ظهور أي حالة إيجابية سيمنع الراكب من صعود الطائرة التالية، ويعود على نفس الطائرة القادم عليها.



بينما سيخضع القادمون من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، لفحص الحمض النووي السريع، وإذا كانت النتيجة إيجابية يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، كما يستمر متابعته لمدة 7 أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.

وتابع: "سوف تخطر خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الركوب".

روسيا اليوم