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السبت، 06-11-2021 01:00 م

وفاة 10 مصابين بكورونا جراء حريق في مستشفى هندي

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الهندية أن 10 مصابين بفيروس كورونا على الأقل توفوا وأصيب سبعة آخرون جراء حريق اندلع اليوم السبت في مستشفى بمدينة أحمد نجر وسط البلاد.

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وأكدت وزارة الصحة الهندية في ولاية ماهاراشترا أن الحريق اندلع داخل أحد قسمي العناية المركزة في مستشفى أحمد نجر المدني، مشيرة إلى أن اثنين من الجرحى لا يزالان في حالة حرجة.


وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق السفلي من المستشفى.


وأمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، بينما قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه إلى أهالي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.


ونقلت صحيفة Times of India عن مصادر في وزارة الداخلية الهندية ترجيحها أن سبب الحريق يعود إلى قصر دارة كهربائية.


وكان حادث مماثل قد أودى في مايو بأرواح 18 شخصا في مستشفى آخر غرب الهند.

 

روسيا اليوم

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