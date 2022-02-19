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السبت، 19-02-2022 02:39 م

مصر.. مقتل ضابط و9 مسلحين في تبادل لإطلاق النار

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الوكيل الإخباري-لقي ضابط شرطة مصري مصرعه و9 عناصر مسلحة، اليوم السبت، إثر تبادل إطلاق نار، في محافظة الدقهلية شمالي البلاد.

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وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن تبادل إطلاق النار الذي "استشهد على إثره الضابط، جاء استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة".


ونقلت الصحيفة معلومات تفيد بقيام مجموعة من العناصر الإجرامية صادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد وأحكام أخرى، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين المصريين بالإكراه والسطو المسلح والاتجار بالمواد المخدرة في محيط بحيرة المنزلة في الدقهلية.


وأشارت المعلومات إلى حيازة تلك العناصر لأسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي، كما اتخذوا قطعة أرض زراعية في إحدى قرى مركز شرطة دكرنس في الدقهلية كمأوى لهم .

 

سبوتنيك

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