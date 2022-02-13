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الأحد، 13-02-2022 10:02 ص

مصر.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف سبب كثرة الهزات الأرضية

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الوكيل الإخباري-بعد تسجيل هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر قرب سواحل مدينة شرم الشيخ المصرية أمس السبت، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية تفاصيل هذا الزلزال وسبب كثرة الهزات الأرضية في مصر.

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حيث كشف الدكتور جهاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية المصرية ، تفاصيل زلزال شرم الشيخ بقوة 3.7 درجة مقياس ريختر، قائلا إن مصر لم تدخل حزام الزلازل ومن غير المتوقع دخولها مستقبلا، وفقا للظروف الجيولوجية والتركيبية وكل علماء الجيولوجيا.

 


وأضاف «القاضي»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يوجد في مصر أماكن بها نشاط زلزالي معروفة ومدروسة، ويتم متابعتها بدقة وبانتظام، وهناك تقارير تُرفع للجهات المعنية كلٌ فيما يخصه لاتخاذ الإجراءات المناسبة مثل المباني والكود الإنشائي والخطورة الزلزالية، إضافة للحماية المدنية.


وكشف أن سبب الإعلان عن حدوث زلازل بكثرة مؤخرًا يرجع إلى التواصل المباشر مع المجتمع الإعلامي ومعهد البحوث الفلكية، ويتم الإعلان عن الزلازل بمنتهى الشفافية سواء شعر بها بعض الناس أو لم يشعروا مثل زلزال شرم الشيخ، وحدوث الهزات الأرضية أمر طبيعي للغاية.


وأوضح أن منطقة البحر الأحمر خاصة في شماله بها اتساع ونشاط زلزالي، والمؤسسات والجهات المعنية مثل وزارة الإسكان بدأت في أخذ آراء المعهد للدراسات لاتخاذ الكود البنائي.


وأكد أن المعهد لم يصدر بيان إعلامي عن زلزال شرم الشيخ بالرغم أنه جرى إرسال تقرير للجهات المعنية، «فيه ناس قاعدة تروج للموضوع وتكبره».


وشدد أنه من غير المتوقع حدوث زلازل كبيرة في مصر الفترة المقبلة، وبالرغم من ذلك تحرص الدولة على عدم تكرار مأساة وخسائر زلزال 1992 لذلك أصدر مركز الدعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في أبريل الماضي دليل إرشادي لكيفية تعامل المواطنين المصريين عند حدوث هزات أرضية.

 

الوطن

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