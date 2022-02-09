مصر.. الكشف عن حقيقة انتشار أدوية في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام

الوكيل الإخباري-كشفت الحكومة المصرية حقيقة الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن انتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام.

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وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي من جانبها "نفت تلك الأنباء"، مشددا على أن الأدوية المتداولة في السوق المصرية "صالحة وآمنة".



وقالت هيئة الدواء المصرية، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن "جميع الأدوية المتداولة بالأسواق سواء بالصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية صالحة وآمنة".





وأضافت أن هذه الأدوية "تخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال حملات التفتيش الصيدلي على كافة محافظات الجمهورية، والتي تقوم بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، والتأكد من صلاحية كافة المنتجات بمختلف المؤسسات الصيدلية وحصولها على التراخيص اللازمة".



سبوتنيك

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