الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

بحث التخصصات الزراعية الراكدة والمطلوبة في سوق العمل

العثور على جثة شاب داخل منزله في عمان

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

امين عام سلطة المياه :يستعرض تحديات المياه في قمة غلاسكو للمناخ

وفاة عشريني غرقا في سد الملك طلال

التنمية تعمم .. لا عمل للحضانات المنزلية دون ترخيص

أكثر أسماء الذكور والإناث أطلقها الأردنيون على مواليدهم في 2021

الأربعاء، 03-11-2021 02:22 م

مطاردة زوارق تابعة للجيش الأميركي في خليج عُمان -فيديو

51ad1ea0b9be8475851c02d728c48bce


الوكيل الإخباري-بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات قيل إنها تظهر عملية مطاردة زوارق تابعة للحرس الثوري سفنا حربية تابعة للجيش الأمريكي، خلال حادث أعلنت طهران أنه وقع في في خليج عُمان.

اضافة اعلان


ويظهر الفيديو زوارق للحرس الثوري وهي تطارد زورقين آخرين على الأقل يحملان علم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وجود سفن أمريكية أكبر على مقربة من الموقع.


وجاء بث هذا الفيديو بعد نشر الإعلام الإيراني في وقت سابق من اليوم أخبارا عن احتجاز الحرس الثوري ناقلة استخدمها الجيش الأمريكي لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في خليج عُمان .

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9537286581595778400

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا

6182879642360472095a3676

مقتل 5 أشخاص جراء تحطم طائرة في الشرق الأقصى الروسي -صور

618279a542360423364acd9b

دولتان عربيتان على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر الغرق بسبب ارتفاع مستوى البحر

image (2)

مصر.. إطلاق أول جواز سفر من نوعه في البلاد -صورة

image (1)

مصر تدين تعرض جنودها لإطلاق نار في إفريقيا الوسطى

thumbs_b_c_cba28bbc17978b88ae03d13d8a644d41

الرئاسة الجزائرية: استشهاد 3 جزائرين بـقصف مغربي همجي لن يمر دون عقاب