مطاردة زوارق تابعة للجيش الأميركي في خليج عُمان -فيديو

الوكيل الإخباري-بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات قيل إنها تظهر عملية مطاردة زوارق تابعة للحرس الثوري سفنا حربية تابعة للجيش الأمريكي، خلال حادث أعلنت طهران أنه وقع في في خليج عُمان.

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ويظهر الفيديو زوارق للحرس الثوري وهي تطارد زورقين آخرين على الأقل يحملان علم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وجود سفن أمريكية أكبر على مقربة من الموقع.



وجاء بث هذا الفيديو بعد نشر الإعلام الإيراني في وقت سابق من اليوم أخبارا عن احتجاز الحرس الثوري ناقلة استخدمها الجيش الأمريكي لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في خليج عُمان .

روسيا اليوم