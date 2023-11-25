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السبت، 25-11-2023 02:23 م

مطرقة تضع رئيس وزراء بريطانيا محل سخرية -فيديو

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الوكيل الاخباري- سخر حزب العمال البريطاني المعارض من رئيس الوزراء ريشي سوناك بسبب فيديو متداول يظهر فيه وهو يستخدم المطرقة بطريقة مخالفة للمتعارف عليها.

وجاء في منشور على حساب حزب العمال في مواقع التواصل الاجتماعي: "ريشي سوناك: ليس ابن صانع أدوات".

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وتم تصوير الفيديو خلال زيارة سوناك لورشة مجوهرات في يوركشاير شمال إنجلترا.

وفي الفيديو، طلبت سيدة تعمل في الورشة منه استخدام جانب المطرقة في الدق. لكن حزب العمال لم ينشر على حسابه سوى جزء صغير من الفيديو، حيث لم تُسمع نصيحة السيدة.

 

 




 

 


 

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