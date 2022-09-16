الجمعة 16-09-2022
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الجمعة، 16-09-2022 02:34 م

مقتل 7 أشخاص في إيطاليا بسبب الأمطار الغزيرة

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الإيطالية صباح اليوم الجمعة، عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، وعن عدد غير محدد من المفقودين في أعقاب سقوط الأمطار الغزيرة الليلة الماضية،

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وحولت شوارع بلدات بين محافظتي أنكونا وبيزارو-أوربينو بمقاطعة ماركيه (وسط)، إلى ممرات مائية، وفق وكالة آكي الإيطالية للأنباء .


وقال عمدة بلدة كانتيانو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة، أليساندرو بيتشيني بتصريح صحفي "الوضع مأساوي ونحن نحسب الضرر، لحسن الحظ في كانتيانو، ليس لدينا حاليا أي أخبار عن قتلى، ولكن المركز التاريخي للبلدة لم يعد موجودا".

 

بترا

 




 

 


 

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