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الأربعاء، 24-05-2023 12:49 م

موسكو: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لن تلغي أهداف العملية العسكرية الخاصة

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الوكيل الإخباري - أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، أن أي توريدات أسلحة إلى كييف لن تلغي الأهداف التي حددتها العملية العسكرية الخاصة.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أي إمدادات الأسلحة لنظام كييف لن تكون قادرة على إلغاء الأهداف والغايات التي تم تحديدها عند إطلاق العملية العسكرية الخاصة".

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وأشارت زاخاروفا إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة يؤدي إلى مواصلة تصعيد النزاع وسقوط مزيد من الضحايا بين الأوكرانيين.


تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الغرب عن نيته تسليم طائرات "إف-16" لأوكرانيا في وقت لاحق هذا العام، وذلك بعد تقديم كميات كبيرة من الدبابات والمدافع والصواريخ وغيرها من الأسلحة الثقيلة لكييف في وقت سابق.


وكانت موسكو أعلنت أن أي شحنات تحتوي على الأسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، محذرة الغرب من أنه "يلعب بالنار" بتزويده أوكرانيا بالأسلحة، وأوضحت أن ذلك لا يساهم في إيجاد تسوية تفاوضية للنزاع وسيأتي بعواقب سلبية.

 

RT

 




 

 


 

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