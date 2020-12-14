نائب كويتي يتنازل عن امتيازاته .. سيارة وهاتف وراتب استثنائي

الوكيل الاخباري - تقدم النائب في مجلس الأمة الكويتي بخطاب إلى الأمانة العامة للمجلس يطلب فيه عدم إدراجه في كشوف الامتيازات الخاصة بالنواب.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد قدّم "المضف"، خطابا رفض فيه إرفاقه ضمن كشوف "الرواتب الاستثنائية"، التي تأتي باستثناء من الحكومة للنواب.
فرض سوء الادارة الحكومية وغياب الرقابه البرلمانية على المواطنين دفع ضرائب بشكل غير مباشر— عبدالله جاسم المضف (@ajalmudhaf) November 18, 2020
1️⃣رسوم للمدارس الخاصة
2️⃣تكاليف المستشفيات الخاصة
3️⃣ايجارات السكن
تكاليف مالية يتحملها المواطن يمكن أن نطلق عليها "ضريبة سوء الادارة"#عبدالله_جاسم_المضف #الدائرة_الأولى pic.twitter.com/qpefk0LJWN
وبحسب خطاب "المضف"، فقد تنازل عن باقي امتيازات النائب، ومنها السيارة، والهاتف.
وقالت الصحيفة الكويتية إن مصادر أكدت أن نوابا آخرين بصدد تقديم طلب كطلب "المضف" يتنازلون من خلاله عن تلك الامتيازات في خلال هذا الأسبوع.
ويعتبر "المضف" من الأصوات الشابة بالبرلمان الكويتي، وكان دائم النقد لأوضاع اجتماعية كثيرة.
ونشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "فرض سوء الإدارة الحكومية وغياب الرقابه البرلمانية على المواطنين دفع ضرائب بشكل غير مباشر".
حرصت على التواجد في الاجتماعات التنسيقية المتعلقة بانتخابات الرئاسة— عبدالله جاسم المضف (@ajalmudhaf) December 12, 2020
وأكدت بأن النهج السابق يجب أن يتغير وذلك عبر تزكية السيد بدر الحميدي رئيسا لمجلس الامة،
وقد أبلغت الأخ مرزوق الخليفة اعتذاري عن حضور اجتماع اليوم مسبقاً
وكان "المضف" قد حرص على التواجد في الاجتماعات التنسيقية المتعلقة بانتخابات الرئاسة، للتأكيد بأن "النهج السابق يجب أن يتغير وذلك عبر «تزكية السيد بدر الحميدي رئيسا لمجلس الأمة».
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أبلغت الأخ مرزوق الخليفة اعتذاري عن حضور اجتماع اليوم مسبقاً".
وانتهى اجتماع النواب التنسيقي الثالث الذي عُقد في ديوانية النائب مرزوق الخليفة، بحضور نحو 36 نائباً، والذي تم فيه مناقشة المناصب القيادية واللجان البرلمانية والأولويات التشريعية في مجلس الأمة.
المصدر : سبوتنك