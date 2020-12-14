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الإثنين، 14-12-2020 04:14 م

نائب كويتي يتنازل عن امتيازاته .. سيارة وهاتف وراتب استثنائي

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الوكيل الاخباري - تقدم النائب في مجلس الأمة الكويتي بخطاب إلى الأمانة العامة للمجلس يطلب فيه عدم إدراجه في كشوف الامتيازات الخاصة بالنواب.

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وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد قدّم "المضف"، خطابا رفض فيه إرفاقه ضمن كشوف "الرواتب الاستثنائية"، التي تأتي باستثناء من الحكومة للنواب.


وبحسب خطاب "المضف"، فقد تنازل عن باقي امتيازات النائب، ومنها السيارة، والهاتف.


وقالت الصحيفة الكويتية إن مصادر أكدت أن نوابا آخرين بصدد تقديم طلب كطلب "المضف" يتنازلون من خلاله عن تلك الامتيازات في خلال هذا الأسبوع.


ويعتبر "المضف" من الأصوات الشابة بالبرلمان الكويتي، وكان دائم النقد لأوضاع اجتماعية كثيرة.


ونشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "فرض سوء الإدارة الحكومية وغياب الرقابه البرلمانية على المواطنين دفع ضرائب بشكل غير مباشر".

 


وحدد المضف ما قال إنها ضريبة سوء الإدارة في رسوم المدارس الخاصة، وتكاليف المستشفيات الخاصة، وكلفة إيجارات السكن، وعلق قائلا: تكاليف مالية يتحملها المواطن يمكن أن نطلق عليها "ضريبة سوء الادارة".


وكان "المضف" قد حرص على التواجد في الاجتماعات التنسيقية المتعلقة بانتخابات الرئاسة، للتأكيد بأن "النهج السابق يجب أن يتغير وذلك عبر «تزكية السيد بدر الحميدي رئيسا لمجلس الأمة».

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أبلغت الأخ مرزوق الخليفة اعتذاري عن حضور اجتماع اليوم مسبقاً".

 

وانتهى اجتماع النواب التنسيقي الثالث الذي عُقد في ديوانية النائب مرزوق الخليفة، بحضور نحو 36 نائباً، والذي تم فيه مناقشة المناصب القيادية واللجان البرلمانية والأولويات التشريعية في مجلس الأمة.

 

 



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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