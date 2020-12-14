نائب كويتي يتنازل عن امتيازاته .. سيارة وهاتف وراتب استثنائي

الوكيل الاخباري - تقدم النائب في مجلس الأمة الكويتي بخطاب إلى الأمانة العامة للمجلس يطلب فيه عدم إدراجه في كشوف الامتيازات الخاصة بالنواب.

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وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد قدّم "المضف"، خطابا رفض فيه إرفاقه ضمن كشوف "الرواتب الاستثنائية"، التي تأتي باستثناء من الحكومة للنواب.







1️⃣رسوم للمدارس الخاصة

2️⃣تكاليف المستشفيات الخاصة

3️⃣ايجارات السكن

تكاليف مالية يتحملها المواطن يمكن أن نطلق عليها "ضريبة سوء الادارة"#الدائرة_الأولى pic.twitter.com/qpefk0LJWN فرض سوء الادارة الحكومية وغياب الرقابه البرلمانية على المواطنين دفع ضرائب بشكل غير مباشر1️⃣رسوم للمدارس الخاصة2️⃣تكاليف المستشفيات الخاصة3️⃣ايجارات السكنتكاليف مالية يتحملها المواطن يمكن أن نطلق عليها "ضريبة سوء الادارة" #عبدالله_جاسم_المضف November 18, 2020



وبحسب خطاب "المضف"، فقد تنازل عن باقي امتيازات النائب، ومنها السيارة، والهاتف.



وقالت الصحيفة الكويتية إن مصادر أكدت أن نوابا آخرين بصدد تقديم طلب كطلب "المضف" يتنازلون من خلاله عن تلك الامتيازات في خلال هذا الأسبوع.



ويعتبر "المضف" من الأصوات الشابة بالبرلمان الكويتي، وكان دائم النقد لأوضاع اجتماعية كثيرة.



ونشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "فرض سوء الإدارة الحكومية وغياب الرقابه البرلمانية على المواطنين دفع ضرائب بشكل غير مباشر".



حرصت على التواجد في الاجتماعات التنسيقية المتعلقة بانتخابات الرئاسة

وأكدت بأن النهج السابق يجب أن يتغير وذلك عبر تزكية السيد بدر الحميدي رئيسا لمجلس الامة،

وقد أبلغت الأخ مرزوق الخليفة اعتذاري عن حضور اجتماع اليوم مسبقاً — عبدالله جاسم المضف (@ajalmudhaf) December 12, 2020

وحدد المضف ما قال إنها ضريبة سوء الإدارة في رسوم المدارس الخاصة، وتكاليف المستشفيات الخاصة، وكلفة إيجارات السكن، وعلق قائلا: تكاليف مالية يتحملها المواطن يمكن أن نطلق عليها "ضريبة سوء الادارة".



وكان "المضف" قد حرص على التواجد في الاجتماعات التنسيقية المتعلقة بانتخابات الرئاسة، للتأكيد بأن "النهج السابق يجب أن يتغير وذلك عبر «تزكية السيد بدر الحميدي رئيسا لمجلس الأمة».



وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أبلغت الأخ مرزوق الخليفة اعتذاري عن حضور اجتماع اليوم مسبقاً".

وانتهى اجتماع النواب التنسيقي الثالث الذي عُقد في ديوانية النائب مرزوق الخليفة، بحضور نحو 36 نائباً، والذي تم فيه مناقشة المناصب القيادية واللجان البرلمانية والأولويات التشريعية في مجلس الأمة.









