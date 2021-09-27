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الإثنين، 27-09-2021 09:41 ص

نقل الوزير السعودي ووالدته إلى المستشفى بعد تعرضهما لحادث في إيطاليا - صورة

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الوكيل الإخباري - تعرض أحمد عبدالعزيز قطان وزير الدولة السعودية لشؤون الدول الأفريقية ووالدته لرضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم إثر حادث مروري في مدينة ميلانو.

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وشكر قطان المسؤولين في مستشفى مطار ميلانو لما لقيه ووالدته من عناية واهتمام.


وقال قطان عبر تويتر : أودّ أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية، بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له على الطريق السريع والذي أصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم قدّر الله وما شاء فعل.

 

وقال سفير السعودية لدى ساحل العاج عبدالله السبيعي :"الحمد لله على سلامتكم معالي الوزير. وشافاكم الله.

 

فيما قال الكاتب سليمان العيدي: "أمامكم العافية معالي الوزير وقدر الله وما شاء فعل" بينما قال مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية سامي الصالح: "حمدًا لله على سلامتكم معالي الأخ العزيز وحفظكم الله من كل شر وحفظ الوالدة ومتعكم بالصحة والعافية والبركة".

 

وتفاعل متابعي القطان مع تغريدته فعلق أحدهم : الله المستعان! ماتشوفون شر، والحمدلله على السلامة والله يقومكم بألف سلامة وصحة وسعادة.

 

 

المصدر - البيان 

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