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الأحد، 06-08-2023 04:35 م

نقل عمران خان لسجن شديد الحراسة

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الوكيل الإخباري - أمضى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الليلة الماضية في سجن شديد الحراسة، بعد أن حكمت عليه محكمة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد، وهو تطور قد ينهي مستقبله في السياسة.

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قضت المحكمة بأن خان، الذي أطيح به في اقتراع برلماني لسحب الثقة في أبريل 2022 لكنه لا يزال الشخصية المعارضة البارزة في البلاد، قد أخفى أصوله بعد بيع هدايا تخص الدولة.


قد يؤدي حكم السجن إلى منع خان من ممارسة السياسة لأن القانون ينص على أن الأشخاص الذين صدرت بحقهم إدانة جنائية لا يمكنهم تولي أو الترشح لمنصب عام.

 




 

 


 

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