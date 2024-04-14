هرباً من الصواريخ.. فيديو لإسرائيليين يهرعون للملاجئ

الوكيل الاخباري - أكثر من 200 صاروخ ومسيرة أطلقتهم إيران باتجاه إسرائيل فجر الأحد، ضمن ما قالت إنه رد على استهداف قنصليتها في دمشق أول أبريل/نيسان الجاري.

اضافة اعلان



وفي خضم الهجوم غير المسبوق، هرع إسرائيليون إلى الملاجئ اختباء، وفقاً لتعليمات السلطات.



فقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حشوداً من الناس يركضون باتجاه الملاجئ، هرباً من الصواريخ، خصوصا وأن الهجمات أتت من إيران وجنوب لبنان أيضاً.



أتى ذلك بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض- أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية.



وقال خلال مؤتمر صحافي فجر الأحد إن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل، وفق رويترز.