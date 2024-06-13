الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 13-06-2024 09:13 م

هيئة بحرية بريطانية: استهداف سفينتين قبالة سواحل اليمن

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة تجارية لهجوم خلال إبحارها في خليج عدن على بعد 82 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة في اليمن.

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وأضافت الهيئة، أن ضابط أمن السفينة أفاد بوقوع انفجار بالقرب من السفينة، بدون إلحاق أي ضرر بالسفينة أو طاقمها.


وكانت الهيئة، أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة تجارية لهجوم خلال إبحارها في خليج عدن على بعد 98 ميلا بحريا شرق عدن باليمن.


وأضافت الهيئة، أن ضابط أمن السفينة، أفاد بتعرض السفينة لمقذوفين مجهولين، مما أسفر عن اندلاع النيران فيها، دون تحديد اسم السفينة.

 

بترا

 




 

 


 

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