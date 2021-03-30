هيئة قناة السويس: طلبنا من السفينة الجانحة 8 أمور لم تنفذها

الوكيل الاخباري - قال سيد شعيشع، مستشار هيئة قناة السويس في مصر اليوم الثلاثاء، إن القناة طلبت من السفينة الجانحة "إيفر غيفن"، 8 مطالب مبدئيا، لكنها لم تنفذ أي منها، وهو ما يشير إلى وجود مشكلة لدى السفينة وطاقمها.

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وأكد شعيشع أنه ستتم مراجعة تصرفات السفينة قبل وأثناء وبعد الحادثة لتحديد ما وقعت فيه من أخطاء وجنوح في قناة السويس.

وأشار إلى أنه سبق وأن تورطت السفينة الجانحة بحادثتين من قبل، كما أنها دخلت الصيانة أكثر من مرة لافتا إلى أنه طلب سجل السفينة ولكن لم يتم الاستجابة لهذا المطالب، التي أكد أنها 8 مطالب كاملة.

المصدر - سبوتنك









