عودة خدمات الإنترنت الثابت في وسط وجنوب قطاع غزة

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الجمعة، عودة خدمات الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بعد يوم من انقطاعها بسبب العدوان الإسرائيلي.

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وأفادت شركة الاتصالات الفلسطينية-جوال، في منشور لها، بعودة خدمات الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة لما كانت عليه قبل انقطاعها بالأمس بسبب العدوان المستمر.



ومنذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قطعت الاتصالات والإنترنت عدة مرات جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر لخطوط وشبكات الاتصالات، والتدمير الواسع للبنية التحتية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف العاملين في شركات الاتصالات ومنعهم من إصلاح الأضرار.

