"المستقلة للانتخاب" تعلن فتح باب اعتماد المراقبين لانتخابات مجلس النواب

الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين لمراقبة انتخابات مجلس النواب 20 والمقرر إجراؤها في 10 أيلول/سبتمبر المقبل.

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وقالت الهيئة المستقلة، إنّ اعتماد المراقبين المحليين وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 صادرة بمقتضى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 والمادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة أمس الخميس حتى السبت 25 ايار.



ودعت كافة المؤسسات المحلية والتحالفات الراغبة في المشاركة في عملية المراقبة زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لتعبئة النماذج الخاصة بالاعتماد على الموقع الإلكتروني.



وأكّدت الهيئة المستقلة للانتخاب حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسعيها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المراقبين المحليين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع التشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.

