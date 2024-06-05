الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مصرع 4 طلاب أجانب غرقا في مدينة روسية

"الناتو" يطلق أكبر مناورات بحرية قرب سواحل روسيا

الدفاع المدني يتعامل مع (1410) حالة إسعافية خلال الــ 24 ساعة الماضية

"النواب الأميركي" يقر مشروع قانون لمعاقبة "الجنائية الدولية"

الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف قريبا رحلاتها إلى إسرائيل

الصناعة والتجارة: رفع سعر طن الدقيق الموحد 3.6 دينار

بعد جهد استخباري امتد لشهرين الأمن العام يطيح بعصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية - صور

الكويت تعلن سحب الجنسية من 12 شخصا

الأوقاف الفلسطينية: إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1184 مستوطنا

نتنياهو: جاهزون لعملية قوية جدا في الشمال

الأربعاء، 05-06-2024 10:56 ص

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض ضد 17 بلدة لبنانية

خاص


الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم ذخائر الفوسفور الأبيض ضد ما لا يقل عن 17 بلدة في جنوب لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويساهم في تهجيرهم.

اضافة اعلان


وقالت المنظمة إن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض على نطاق واسع في جنوب لبنان يعرض المدنيين لخطر جسيم ويساهم في تهجيرهم.


وتابعت: تحققت "هيومن رايتس ووتش" من استخدام القوات الإسرائيلية ذخائر الفوسفور الأبيض في 17 بلدة على الأقل في جنوب لبنان منذ أكتوبر 2023، خمس منها استُخدمت فيها الذخائر المتفجرة جوًا بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة.


ونقلت عن رئيس بلدية البستان أن شخصين من البلدة نُقلا إلى مستشفى جراء اختناقهما بسبب استنشاق دخان الفوسفور الأبيض عقب هجوم في 15 أكتوبر الماضي، وهما مدنيان كانا في منزليهما. أحدهما عضو بالبلدية والآخر مزارع.


وشدد الباحث في المنظمة رمزي قيس على أن استخدام إسرائيل قذائف الفوسفور الأبيض المتفجرة جوًا في المناطق المأهولة بالسكان يضر بالمدنيين بشكل عشوائي ويدفع كثيرين إلى مغادرة منازلهم.


وأكدت المنظمة أن "استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض على نطاق واسع في جنوب لبنان يُبرز الحاجة إلى قانون دولي أقوى بشأن الأسلحة الحارقة".


ولفتت إلى أن البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية هو الصك الوحيد الملزم قانونًا والمخصص تحديدًا للأسلحة الحارقة.


يذكر أن الفوسفور الأبيض مادة كيميائية مستخدمة في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ، وتشتعل عند تعرضها للأكسجين، وتسبب آثارها الحارقة الوفاة أو إصابات قاسية تؤدي إلى معاناة مدى الحياة، ويمكن أن يشعل النار في المنازل والمناطق الزراعية وغيرها من المناطق، وهو مادة محرمة دوليًا في المناطق المأهولة بالسكان.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
66601cd54c59b75a84535e72

مصرع 4 طلاب أجانب غرقا في مدينة روسية

66602fff4c59b7485f43dc8f

"الناتو" يطلق أكبر مناورات بحرية قرب سواحل روسيا

66602a2442360418544aa881

الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف قريبا رحلاتها إلى إسرائيل

66601690423604034354dfd4

الكويت تعلن سحب الجنسية من 12 شخصا

666011d84236046435474e02 (1)

من هو مطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت وماذا كتب على سلاحه؟

main_image61a5d82a3fc80

إطلاق نار باتجاه السفارة الأميركية في لبنان