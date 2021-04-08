واشنطن: قلقون من استمرار قصف بعض القوافل في العراق

الوكيل الإخباري - أعرب السفير الأمريكي في العراق، ماثيو تولير، اليوم الخميس، عن قلقه من استمرار قصف بعض القوافل التي تحمل مساعدات إلى العراق.



وتتعرض بعض الأرتال التي تنقل الدعم اللوجستي للتحالف الدولي في العراق، إلى الاستهداف بشكل مستمر بالعبوات الناسفة من قبل جماعات مسلحة.

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وقال تولير خلال تصريحات لمجموعة صحفيين، إن "الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ركز على الجوانب المشتركة كما ركز على مصلحة العراق".



وأضاف، أن "الحوار أظهر الالتزام الجدي من قبل الرئيس بايدن".

وأشار تولير إلى "رضا بلاده على الدعم القوي الذي تقدمه الحكومة العراقية في حماية المنشآت الأجنبية".



وجرت يوم أمس الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، حيث اتفقتا على وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

المصدر : روسيا اليوم

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