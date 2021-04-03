الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر المبارك

الوكيل الإخباري- توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أن تكون غرة شهر رمضان المبارك فلكيا لمعظم الدول يوم الثلاثاء 13 نيسان الجاري وسيكون عيد الفطر المبارك وأول شوال يوم الخميس 13 ايار المقبل وعليه سيكون الشهر الفضيل هذا العام 30 يوما.



وبحسب مركز الفلك الدولي فإن في معظم الدول يرى هلال شهر رمضان يوم الاثنين 29 شعبان 1442هـ الموافق 12 نيسان حيث أن شهر شعبان بدأ يوم الاثنين 15 اذار 2021.



ومن الدول التي ستتحرى شهر رمضان في هذا اليوم الأردن وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.



في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 اذار وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 نيسان.



فأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 نيسان.



وأضاف مركز الفلك الدولي أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى هلال رمضان يوم الإثنين 12 نيسان، وهي غالبية دول العالم الإسلامي، فإن رؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأميركيتين. علما بأن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

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