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الثلاثاء، 06-04-2021 06:52 م

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب الحدود العراقية الإيرانية

هزه


الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة الحدود بين إقليم كردستان إيران والعراق اليوم الثلاثاء.

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وتم تسجيل الهزة على عمق 10 كيلومتر قرب مدينة مريوان الحدودية المحاذية للعراق.


وكانت الهيئة العراقية للرصد الزلزالي أشارت يوم السبت إلى أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو 19 زلزالا، منها عشر هزات داخل العراق، وهزتان أخرى في سوريا قرب الحدود العراقية-السورية، وسبع داخل إيران قرب المناطق الحدودية للعراق".


وبينت الهيئة أن "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وقضاء كلار بمحافظة السليمانية، ومدينة العمارة بمحافظة ميسان، إضافة إلى تسجيل هزات أرضية أخرى في مناطق قريبة ومجاورة للعراق".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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