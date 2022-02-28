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الإثنين، 28-02-2022 04:21 م

وزارة الدفاع الروسية: القوات الصاروخية الاستراتيجية النووية أصبحت في حالة استعداد قتالي

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الوكيل الإخباري-أخبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن استعداد قوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي والمحيط الهادئ والطيران بعيد المدى لتنفيذ مهامها.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أخبر وزير الدفاع الروسي الجنرال شيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أنه وفقا لأوامره، فإن نقاط إدارة قوات الصواريخ الاستراتيجية، وقوات الأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، في وضع استعداد قتالي".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه اليوم الأحد، وزارة الدفاع الروسية برفع حالة التأهب القصوى لقوات الردع الاستراتيجي التابعة للجيش الروسي، وذلك على خلفية إدلاء مسؤولين بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بتصريحات عدوانية ضد روسيا.

سبوتنيك

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