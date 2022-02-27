باليوم المهني للقوات الخاصة الروسية.. بوتين يوجه رسالة لهم في أوكرانيا

الوكيل الإخباري-أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، ببطولة العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، معبرا عن امتنانه لهم.

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ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس بوتين "توجه بشكر خاص لأولئك الذين يؤدون واجبهم العسكري هذه الأيام ببطولة في سياق عملية خاصة لتقديم المساعدة لجمهوريات دونباس الشعبية".





ووجه بوتين حديثه للعسكريين الروس بمناسبة الاحتفال باليوم المهني لقوات العمليات الخاصة في روسيا، قائلا "أنت دائمًا تفي بشرف واجبك العسكري لحماية بلدنا ومواطنينا، ومن أجل ضمان المصالح الوطنية لروسيا"، مشددا "لقد أثبتت مرارًا وتكرارًا أنك مستعد للعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة في أصعب الظروف، لتنفيذ أكثر المهام صعوبة ومسؤولية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.



وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.



وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.



سبوتنيك

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