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الخميس، 24-02-2022 07:15 ص

روسيا تبدأ غزو أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك.

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وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة، وعلى امتداد سواحل البلاد ، فجر الخميس.


وسمع دوي 4 انفجارات قوية في كراماتورسك الحدودية التي تشكل عاصمة الحكومة الأوكرانية في شرق البلاد، الذي يشهد نزاعا مع انفصاليين موالين لروسيا منذ سنوات.


وقبل ذلك، سمع دوي انفجارات أيضا في مدينة أوديسا على البحر الأسود، و صفارات سيارات إسعاف في شوارع العاصمة الأوكرانية.


وسمعت انفجارات كذلك في ماريبول الساحلية، فيما أفاد سكان في المدينة القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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