وزير الأشغال اللبناني: وزارتنا لا تملك أي ليرة لإنارة الطرقات

الوكيل الإخباري - صرح وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، أن وزارته لا تملك أي ليرة فيما يخص إنارة الطرقات.

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وأوضح الوزير في لقاء تلفزيوني مع "LBCI" أنه "فيما يخص إنارة الطرقات لا يمكنني أن أعد بشيء، فلا نملك أي ليرة"، مؤكداً "أننا حاولنا ألا نبقي أي قرية معزولة أو مغلقة بسبب العواصف".



مضيفا: "أنه لا أحد يستطيع للطبيعة ومن الممكن أن تكون قوية مع كثافة الأمطار، ونحن سنكون على الطرقات بأسرع وقت وبأقصى جهوزية"، لافتاً "أننا جاهزون لأي فكرة استثمارية، وأبواب الوزارة مفتوحة للجميع".



كما وشدد الوزير على أن "انفجار 4 آب كارثي، والعمل اليومي للمرفأ لم يتوقف"، لافتاً إلى "أننا مقبلون على تغيرات في المنطقة، ونريد أن نعيد دور هذا المرفق بالمنافسة.. ونستطيع القيام بذلك". وكشف أن "وفداً هولندياً سيصل غداً إلى لبنان وسنقوم بالاجتماع معهم، ولديه جولة في المرفأ"، بحسب ما نشر موقع "النشرة".

سبوتنيك عربي