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الخميس، 28-09-2023 07:07 م

وزير الخارجية الأمريكي لا يستبعد إمكانية لقاء بايدن وبوتين

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن غير مستبعدة.

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وقال بلينكن ردا على سؤال في مقابلة مع مجلة The Atlantic حول إمكانية لقاء بين بايدن وبوتين: "لا تستبعد ذلك أبدا".

وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية توترا في الفترة الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، وإخطارها بإعلان اثنين من موظفي السفارة الأمريكية شخصيتين غير مرغوب فيهما.

وفي أبريل الماضي، صرحت السفيرة الأمريكية لدى موسكو، بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا حاليا في أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة.

وأكدت السفيرة أن لواشنطن آراء مختلفة بشأن الظروف التي أدت إلى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. وأضافت "أعتقد أن من المهم معالجة هذا الأمر".

ومن جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن العلاقات حالياً بين موسكو وواشنطن يمكن وصفها بأنها "منهارة"، وأن الجانب الأمريكي هو المسؤول عن ذلك.

 




 

 


 

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