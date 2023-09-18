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الإثنين، 18-09-2023 10:37 ص

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا اليوم

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الوكيل الإخباري - يعتزم وزير الخارجية الصيني وانغ يي التوجه اليوم الاثنين إلى روسيا في زيارة تستمر أربعة أيام لإجراء محادثات أمنية، وفق ما أعلنت الخارجية الصينية، في أحدث زيارة ضمن سلسلة من اللقاءات والمكالمات الهاتفية الرفيعة المستوى بين الجانبين.

والصين وروسيا حليفتان استراتيجيتان تصفان بشكل مستمر الشراكة والتعاون الاقتصادي والعسكري بينهما بأنه "بلا حدود".

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وتوثقت العلاقات بين البلدين في أعقاب الحرب في أوكرانيا في فبراير الماضي الذي أحجمت بكين عن شجبه أو انتقاده.


وقالت الخارجية الصينية في بيان إن وانغ "سيتوجه إلى روسيا لعقد الجولة الـ 18 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية الصينية الروسية بين 18 و21 سبتمبر"، بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن في الاتحاد الروسي نيكولاي باتروشيف.


وسبق أن أعلنت الخارجية الروسية في إحاطة صحفية أن وانغ سيلتقي نظيره سيرغي لافروف "لتعزيز التعاون على الساحة الدولية".

 

البيان

 




 

 


 

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