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الخميس، 24-02-2022 10:38 ص

وزير الدفاع الأوكراني يوجه خطاب الى شعبه

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الوكيل الإخباري-وجّه من وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف خطاباً إلى الشعب الأوكراني اليوم الخميس بعد قصف القوات الروسية لمواقع في اوكرانيا.

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حيث جاء فيه:
الأوكرانيين الأعزاء،
بدأ العدو بقصف مكثف لوحداتنا في الشرق وكذلك مراكز القيادة العسكرية والمطارات في المناطق الأخرى.


واضاف "الجيش الأوكراني يدافع ويواجه القوات الروسية، ويبذل جيشنا قصارى جهده لحمايتكم وصد اقتحام المعتدي، اليوم أناشدكم مرة أخرى: حافظوا على هدؤكم، ابقوا في المنزل إذا أمكن، الوضع تحت السيطرة، لكن جيشنا يحتاج إلى دعمكم الآن أكثر من أي وقت مضى".


وانهى:"الهدوء والثقة في القوات المسلحة الأوكرانية هي أفضل مساعدة حاليًا، سنبلغكم فوراً عن الأوضاع"

 

اوكرانيا بالعربية

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