وزير خارجية أوكرانيا: أوكرانيا مستعدة للمفاوضات مع روسيا دون تقديم تنازلات

الوكيل الإخباري-قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن بلاده مستعدة لإجراء مباحثات بناءة مع روسيا، لكنها لن تقدم تنازلات، والخطوة التالية يجب أن تأتي من موسكو.





اضافة اعلان

وأضاف كوليبا: "أوكرانيا مستعدة لمفاوضات بناءة، لكن لن نسمح لأحد بالضغط علينا، ولن يجبرنا أحد على فعل أي شيء لا نرغبه، لأن أوكرانيا فعلت ما يكفي من أجل السلام. والآن الأمر متروك لروسيا".



وأشار إلى أن سلطات كييف ليست مستعدة لتقديم تنازلات دورية لروسيا الاتحادية "إذا لم توقف تصعيدها العسكري أولا".



وشدد كوليبا على أن "هدفنا، ونحن نتحدث بصراحة عن ذلك لشركائنا، هو أن تقدم روسيا تنازلات، والآن حان الوقت لها لتقديم تنازلات وتظهر اهتمامها الصادق بالسلام".

روسيا اليوم