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الثلاثاء، 31-10-2023 09:11 ص

وزير الزراعة اللبناني: الجيش الإسرائيلي أحرق أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، إحراق الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة جنوبي البلاد، بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة.

وأعلن الحاج حسن في تصريح له، أن "الحكومة اللبنانية بصدد تقديم شكوى لمنظمة الأمم المتحدة اعتراضا على وحشية العدو وانتهاكها القانون الدولي وسيادة لبنان".

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وشدد الحاج حسن على "أحقية الشعب اللبناني في الدفاع عن وطنه، الذي تنتهك سيادته في كل دقيقة من قبل الطيران الحربي الصهيوني، الذي يحلق باستمرار فوق أراض لبنانية مختلفة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

 

RT

 




 

 


 

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