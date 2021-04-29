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الخميس، 29-04-2021 09:45 م

وزير النقل المصري يعلق على فيديو مثير للجدل

مصريي


الوكيل الإخباري - علق وزير النقل المصري كامل الوزير، على فيديو مثير للجدل لبعض الأطفال خلال قيامهم بفك مسامير قضبان سكك الحديد.

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وقال الوزير: "لن نسمح لأي أحد بالعبث بممتلكات سكك الحديد أو تهديد سير حركة القطارات، وسيتم توقيع عقوبات رادعة لكل من يقوم بهذه الأفعال المشينة".


وأكد أن الوزارة تواصل عملها بشكل طبيعي من أجل تنفيذ جميع المشروعات التنموية والخدمية لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا.


وأكد وزير النقل، أن حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل تزامنا مع شهر رمضان، مضيفا أن الوزارة تنفذ مشروعات عملاقة لتطوير منظومة السكة الحديد بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليار جنيه.


وأشار الوزير، إلى أن سكك حديد مصر ستقدم في 2024 خدمة فاخرة لجميع الركاب المسافرين، كما نسعى إلى نقل نحو مليوني راكب بالقطارات يوميا.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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