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السبت، 03-04-2021 11:38 ص

التحقيق مع المتسبب بأسوأ كارثة قطارات في تايوان

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الوكيل الإخباري- قال ممثلو الادعاء في تايوان اليوم السبت إنهم استجوبوا مالك شاحنة غير مأهولة انزلقت على خط سكة حديد وتسببت بأسوأ كارثة قطارات في البلاد منذ عقود، أسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة 178.

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وأوضحت إدارة السكك الحديدية في تايوان أن القطار كان يقل 494 راكبا في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة أمس الجمعة، عندما اصطدم بشاحنة بناء انزلقت على منحدر تل فوق القضبان.

وتم سحق العديد من الركاب قبل دخول القطار إلى النفق، بينما اضطر بعض الناجين إلى الصعود من النوافذ والسير على طول سطح القطار بحثا عن الأمان.

ولم يتم تشغيل فرامل الطوارئ في الشاحنة بشكل صحيح، وفقا لمركز الإغاثة في حالات الكوارث التابع للحكومة.

وأكد مكتب المدعي العام في مقاطعة هوالين الشرقية، حيث خرج القطار عن مساره، أنه أجرى مقابلة مع مالك الشاحنة، من بين آخرين، لكنه لم يكن مستعدا لتوجيه اتهامات.

وأعلنت المتحدثة باسم المكتب تشو فانغ يي، إن رئيسة البلاد، تساي إنغ ون، زارت المستشفيات القريبة من الحادث، بدلا من الموقع نفسه، حتى لا تتدخل في أعمال الإنقاذ.

وقالت الرئيسة تساي: "تسبب هذا الحادث المفجع في وقوع العديد من الإصابات والوفيات.. جئت إلى مدينة هوالين اليوم لزيارة المصابين وأعبر عن تعازيّ لأسر الركاب المتوفين.. سنساعدهم بالتأكيد في أعقاب ذلك".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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