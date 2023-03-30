الخميس 30-03-2023
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الخميس، 30-03-2023 12:52 ص

وزير لبناني يحذر من تداعيات إضراب "هيئة الاتصالات"

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الوكيل الاخباري - حذر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، الأربعاء، من عزل بلاده عن العالم الخارجي بسبب إضراب موظفي هيئة "أوجيرو" (حكومية) التي تدير قطاع الاتصالات في لبنان.

ومنذ الجمعة الماضي، ينفذ موظفو الهيئة إضراباً مفتوحاً للاحتجاج على عدم تعديل رواتبهم تماشياً مع الغلاء المعيشي في البلاد نتيجة استمرار هبوط قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

وقال القرم، في مؤتمر صحفي، إن "سقوط أوجيرو يعني سقوط قطاعات بأكملها، وهذا ما لن أسمح به وما لا يتحمّله لبنان أبدًا".

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