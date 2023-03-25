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السبت، 25-03-2023 11:53 ص

الأمم المتحدة: اختتام مؤتمر المياه بمشاركة 10 آلاف شخص

الأمم-المتحدة


الوكيل الإخباري - اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 أعماله بمشاركة نحو 10 آلاف شخص من بينهم ملوك ورؤساء دول وكبار مسؤولين من مختلف الدول والقطاعات.

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وتمكن المؤتمر، الذي استمر 3 أيام، من الحصول على 700 تعهد من أجل المياه.


وكشف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي أن المشاركين في المؤتمر تعهدوا بتقديم 300 مليار دولار في إطار أجندة العمل، إضافة إلى وثيقة تلخيصية سيقدمها رئيس الجمعية العامة حول الأفكار والتوصيات والحلول التي طُرحت في المؤتمر.


وصدر عن المؤتمر أيضا أجندة العمل من أجل المياه، وهي مجموعة من التعهدات الجديدة والطموحة والمبادرات والإجراءات، من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والأطراف الرئيسية.

 




 

 


 

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