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الثلاثاء، 13-06-2023 10:11 م

وسائل إعلام : ترامب قيد الاعتقال

ترامب


الوكيل الاخباري - وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى المحكمة الفيدرالية في ميامي الثلاثاء، التي تنظر في عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، في أخطر تحقيقات جنائية تهدد بعرقلة محاولته الفوز مجددا بمقعد البيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام أميركية، إن ترامب رهن الاعتقال حاليا بعد وصوله للمحكمة، وستؤخذ نسخ إلكترونية من بصمات الرئيس السابق قبل الدخول إلى قاعة المحكمة والمثول أمام القاضي، كما منع القاضي في جلسة محاكمة ترامب استخدام أجهزة الحاسوب والهواتف.

وتوقعت (CNN) أن يقول ترامب وهو أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات فيدرالية بأنه "غير مذنب".

وعُزِّزت الإجراءات الأمنية حول قاعة المحكمة الفيدرالية في وسط مدينة ميامي حيث من المقرر أن يرد ترامب على التهم الموجهة إليه في أول قضية جنائية فيدرالية تقام على رئيس أميركي سابق.

وأوضح مصدر قضائي أن ترامب سيُحاكم مثلما يحاكم المتهمون الآخرون. ستؤخذ بصماته رقميا وستحمّل صورة له في سجلات المحكمة لكن لن تنشر للجمهور.

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