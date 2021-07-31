ولاية سودانية تعلن حالة الاستنفار القصوى إثر ارتفاع منسوب النيل

الوكيل الإخباري - أعلنت ولاية سنار السودانية يوم السبت حالة الاستنفار القصوى بعد ارتفاع مناسيب مياه النيل الأزرق في معظم الأحباس بالولاية.

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ونقلت وكالة السودان للأنباء مساء اليوم عن والي ولاية سنار محمد سليمان، أن حكومته ولجنة أمنها ستظل في حالة انعقاد دائم تحسبا لأي طارئ، بعد ارتفاع مناسيب مياه النيل الأزرق.



وناشد والي ولاية سنار المواطنين القاطنين على النيل الأزرق أخذ الحيطة والحذر، بعد ورود معلومات تقضي بارتفاع مناسيب النيل الأزرق، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة في أعالي الهضبة الإثيوبية، وذلك تحسبا لأي فيضان.



وأكد أن حكومته أمرت بمضاعفة العمل في كل من "كبري المالية وسقاي حريري وجنينة الحكومة"، بعد ارتفاع منسوب المياه في النيل وذلك حتى لا ترتد إلى داخل مدينة سنجة عبر مجاري التصريف.

وأفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية بأن مناسيب النيل في الخرطوم اقتربت من مستوى الفيضان، وذلك بعد أن تجاوز إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية 600 مليون متر مكعب.

وقالت اللجنة إنه من المتوقع ارتفاع مناسيب النيل بنحو 30 سنتيمترا خلال الساعات المقبلة.



ويشهد السودان فيضانات وسيولا في كل موسم خريف، تؤدي إلى إتلاف ملايين المنازل وتدمير وسائل سبل العيش.

المصدر : روسيا اليوم