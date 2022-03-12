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السبت، 12-03-2022 04:35 م

يخت بـ578 مليون دولار لملياردير روسي.. بقبضة شرطة إيطاليا

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الوكيل الإخباري-أكد الحرس المالي الإيطالي أنه احتجز يختا فاخرا تابعا للملياردير الروسي أندريه ميلنيتشينكو، بموجب العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وأكد الحرس المالي الإيطالي اليوم السبت صحة التقارير الصحفية عن احتجازه اليخت Sailing Yacht A المتواجد حاليا في ميناء ترييستي، وسلم إلى وكالة "نوفوستي" الروسية شريط فيديو سجل بواسطة طائرة مسيرة وهو يظهر اليخت المحتجز.


أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، أنها صادرت يختاً بقيمة 530 مليون يورو (578 مليون دولار) تعود ملكيته للملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي استهدفته عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


ويُعتبر يخت "سي إيه"، الذي يرسو في ميناء ترييستي في شمال شرق إيطاليا، أكبر يخت خاص يبحر بشراع وبمحرك في العالم. ويبلغ طول اليخت 143 متراً.
وقالت شرطة الجرائم المالية الإيطالية، إن أندريه ميلينشينكو يمتلك اليخت "بشكل غير مباشر من خلال شركة مقرها في برمودا".


أدرج الاتحاد الأوروبي ميلينشينكو على القائمة السوداء الأسبوع الماضي مع تجميد أصوله وحظر منحه تأشيرات.


يذكر أن ميلينشينكو أحد أغنى رجال الأعمال الروس، وثروته تحصى بمليارات الدولارات التي تأتيه من أعماله في مجال الفحم والأسمدة.


وصادرت إيطاليا الأسبوع الماضي أصولاً يملكها أثرياء روس آخرون تبلغ قيمتها حوالي 143 مليون يورو (156 مليون دولار)، ومنها "يخت ليدي إم" البالغة قيمته 65 مليون يورو والذي يملكه أليكسي مورداشوف، وهو رجل أعمال روسي مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

 

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