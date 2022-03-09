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الأربعاء، 09-03-2022 11:22 ص

السعودية ترد حول احتجاز أحد مواطنيها في أوكرانيا وارغامه على القتال

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الوكيل الإخباري-أكدت سفارة السعودية في كييف، يوم أمس الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب قضية المواطن السعودي المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع الجهات المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.

وأشارت السفارة إلى استمرارها في العمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء مواطنيها من أوكرانيا، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مضيفة أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر عن طريق الجو عبر رحلات طيران مختلفة، وآخرين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

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كذلك، أوضحت أنها تعمل على إجلاء العدد المتبقي من المواطنين السعوديين، مع تواصل وتنسيق مستمر مع الجانب الأوكراني لمعرفة الممرات الآمنة التي يمكن من خلالها عبورهم من مناطق الصراع إلى الدول المجاورة التي تقوم بعثات السعودية فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخولهم ومغادرتهم إلى المملكة في أقرب وقت ممكن.

 

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ، قضية المواطن السعودي، المحتجز بأوكرانيا بعد نقل وسائل إعلام سعودية تقرير مناشدته المسؤولين لمساعدته ومزاعم نشرها بفيديو متداول بأن "السلطات الأوكرانية ترغمه على القتال في الحرب ضد روسيا".

 

 

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