يصيب المتعافين من فيروس كورونا .. أول دولة تسجل إصابة بـ 'الفطر الأخضر'

الوكيل الاخباري - سجلت دولة آسيوية، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لمتعافي فيروس كورونا المستجد.
ونقلت "وكالة الأنباء الهندية" عن مصدر طبي في الهند قوله، إنه "تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش".
وأوضح المصدر، أن "المصاب يبلغ من العمر 34 عامًا، أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر".
Possibly the first patient detected with Green fungus, in Indore and shifted to Mumbai by air ambulance for treatment. He recovered from COVID-19 recently but underwent a test on suspicion that he had contracted black fungus! pic.twitter.com/Anys2ciXab— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) June 15, 2021
وفي وقت سابق أعلنت السلطات الهندية، تسجيل 80 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 834 حالة وفاة، جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي لمصابي "كورونا" في الهند 29439989، بالإضافة إلى 307 حالة وفاة، وذلك منذ بداية الوباء العام الماضي.
المصدر : سبوتنك