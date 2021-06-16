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الأربعاء، 16-06-2021 03:48 م

يصيب المتعافين من فيروس كورونا .. أول دولة تسجل إصابة بـ 'الفطر الأخضر'

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الوكيل الاخباري - سجلت دولة آسيوية، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لمتعافي فيروس كورونا المستجد.

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ونقلت "وكالة الأنباء الهندية" عن مصدر طبي في الهند قوله، إنه "تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش".


وأوضح المصدر، أن "المصاب يبلغ من العمر 34 عامًا، أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر".

 


وكان وزير الصناعة الكيميائية وإنتاج الأسمدة الهندي، ساداناندا غوفدا، أعلن في 26 مايو/أيار الماضي أنه تم تسجيل 11717 حالة إصابة بـ "الفطر الأسود"، مؤكدا أن أحد الأسباب الرئيسية لازدياد عدد المصابين بالمرض يعود إلى النقص الحاد في الأدوية المضادة للفطريات.


وفي وقت سابق أعلنت السلطات الهندية، تسجيل 80 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 834 حالة وفاة، جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي لمصابي "كورونا" في الهند 29439989، بالإضافة إلى 307 حالة وفاة، وذلك منذ بداية الوباء العام الماضي.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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